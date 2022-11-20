Соболев бил в падении через себя, Шунин играл головой. Фото с матча Узбекистан — Россия

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Финальный свисток главного арбитра Данияра Сахи из Казахстана зафиксировал нулевую ничью.



Отметим, что предыдущий матч сборной России с Таджикистаном также завершился нулевой ничьей.



Лучшие кадры с матча Узбекистан — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Узбекистаном. Встреча в Ташкенте завершилась со счётом 0:0.



«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.



Во втором тайме всё было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.