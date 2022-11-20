Силкин: Россия отбывала номер в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном. Тяжело смотреть

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре сборной России в товарищеских матчах на ноябрьском сборе. Две встречи с командами Таджикистана и Узбекистана завершились вничью с одинаковым счётом 0:0.



«Без мотивации и желания ни в одну игру играть нельзя. Сборная России отбывала номер в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном. С чем это связано? С отсутствием мотивации. Для многих сезон уже закончился, хотят уже поехать отдохнуть куда-нибудь. Конечно, такие игры тяжело смотреть, потому что нет рисунка и игры. Матч идёт на средних скоростях, где мяч катится поперёк и назад. Быстров сказал правильную вещь, что если бы мы играли с нормальной сборной, то лучше бы выглядели. Но имеем то, что имеем: встречались с соперниками, которые ниже классом, а на деле разницы между сборными никакой нет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.