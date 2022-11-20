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Узбекистан — Россия, товарищеский матч сборных по футболу, где смотреть, текстовая онлайн-трансляция, 19 ноября 2022

Сборная России за два матча не забила ни гола. Мысленно уже была в отпуске?
Олег Лысенко
Узбекистан — Россия. LIVE
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Все подробности товарищеской встречи с Узбекистаном.

20 ноября — разнообразный футбольный день. Вечером стартовал чемпионат мира в Катаре, но это не всё — также состоялся матч с участием сборной России. Нашу команду не допустили до участия в главном турнире года, однако игровая практика всё равно нужна, поэтому сборная сфокусировалась на товарищеских встречах. Соперником сборной России стала команда Узбекистана. Матч прошёл на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершился со счётом 0:0.

Для нашей сборной это уже второй товарищеский матч за три дня. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграла на выезде с Таджикистаном и также не смогла добиться победы, причём счёт был тем же — 0:0.

В этом материале мы следили за событиями в матче и вокруг него в режиме онлайн.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
20 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Узбекистан
Окончен
0 : 0
Россия
26 футболистов для заявки сборной России на чемпионат мира. Каким был бы список Карпина 26 футболистов для заявки сборной России на чемпионат мира. Каким был бы список Карпина
Сборные Узбекистана и России голов не забили Выиграй футболку сборной России! Как закончится матч Узбекистан — Россия? Опрос
16:58 Олег Лысенко

🙏 Сборная благодарит за поддержку.

16:50 Олег Лысенко

Сборные Узбекистана и России голов не забили

И снова 0:0. Сборная России завершает 2022 год второй подряд безголевой ничьей.

16:49 Олег Лысенко

Шукюров выпрашивал пенальти, но реф не купился.

16:47 Олег Лысенко

➕ 3 минуты компенсирует судья.

16:41 Олег Лысенко

Пять минут без компенсированных остаётся у сборной России, чтобы скрасить впечатление о среднеазиатском турне.

16:34 Олег Лысенко

Ох, как Шунин киксанул! Хорошо, что мяч не катился в створ. Угловой.

16:34 Олег Лысенко

Пиняев сразу включается в игру и неплохо пробивает. Вратарь забирает.

16:33 Олег Лысенко

🔁 У России выходят Комличенко и Пиняев. Закончилась игра для Соболева и Захаряна.

16:31 Олег Лысенко

Ну наконец-то момент! Юсупов тащит мяч после обводящего удара Соболева.

16:30 Олег Лысенко

Соболев попал в створ, но слишком слабо, чтобы рассчитывать на гол.

16:28 Олег Лысенко

Завладели инициативой россияне. Но толку пока нет.

16:24 Олег Лысенко

🚑 Сильянов получает травму и хромая уходит на лавку.

16:21 Олег Лысенко

⚠ А первую жёлтую в матче получил Соболев. Неумышленно, но сильно зарядил по ноге сопернику.

16:20 Олег Лысенко

🔁 Двойная замена у сборной России. Выходят Макарчук и Осипенко. Уходят Караваев и Джикия.

16:12 Олег Лысенко

А сейчас Мостовой прощает сборную Узбекистана. Уже что-то.

16:10 Олег Лысенко

Не дотянулся до мяча после прострела Караваева Сильянов.

16:04 Олег Лысенко

Соболев крайне неуклюже обработал мяч в чужой штрафной. Потеря.

16:01 Олег Лысенко

Второй тайм стартовал в Ташкенте. Надеемся, Карпин достучался до игроков в перерыве.

15:48 Олег Лысенко

🤔 Действительно интересный?)

15:46 Олег Лысенко

⏸ Звучит свисток на перерыв. 0:0 после первого тайма. Скучноватое зрелище пока.

15:45 Олег Лысенко

А теперь Шунин тащит! Лучший момент первого тайма.

15:44 Олег Лысенко

Узбекистанцы требовали пенальти после падения торпедовца Эркинова, но судья не свистнул. Зато засвистел стадион.

15:40 Олег Лысенко

🆕 Сегодня у нас один дебютант на поле — спартаковец Литвинов. Удачи ему.

15:34 Олег Лысенко

Подуспокоилась игра. По-прежнему без голевых моментов.

15:26 Олег Лысенко

Прорыв Шомуродова! Удар бывшего ростовчанина блокирует Баринов.

15:25 Олег Лысенко

Поляна, кстати, в Ташкенте на вид не очень.

15:20 Олег Лысенко

Довольно шумно на стадионе. Дудки, кричалки. У народа праздник.

15:16 Олег Лысенко

Россияне долго владеют мячом, но без продвижения к чужим воротам.

15:13 Олег Лысенко

Россияне долго владеют мячом, но без продвижения к чужим воротам.

15:12 Олег Лысенко

Прорвались хозяева в чужую штрафную, но упустили шанс на удар по воротам.

15:09 Олег Лысенко

Правым краем россияне провели атаку, но прострел в штрафную не дошёл до Кузяева.

15:01 Олег Лысенко

✌ Матч в Ташкенте стартовал. Хорошей игры всём нам.

14:01 Олег Лысенко

Выиграй футболку сборной России!

👕 Хотите майку сборной России? Участвуйте в розыгрыше!

13:50 Олег Лысенко

А вот и состав на матч! Как вам расстановка?

13:17 Олег Лысенко

👮‍♂️ По свидетельству Дмитрия, на игре работает очень много полиции.

13:16 Олег Лысенко

🎫 Наш спецкор Дмитрий Зимин передаёт из Ташкента: билеты продают примерно за 350 рублей на центральные трибуны.

12:56 Олег Лысенко

🌥 А в Ташкенте сейчас тепло.

12:41 Олег Лысенко

😐 Жёсткое, но справедливое мнение экс-босса «Спартака». Или вы с ним не согласны?

Новость по теме
Червиченко: раз не можем обыграть Таджикистан, то даже хорошо, что Россия не попала на ЧМ
12:39 Олег Лысенко

И разве он не прав?

Новость по теме
Хлусевич: спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты
11:25 Олег Лысенко

🎤 А вот мнение о матче его потенциального участника.

Даниил Хлусевич
Даниил Хлусевич
полузащитник сборной России

«На самом деле сейчас в футбол научились играть все. Некоторые недооценивали тот же Кипр, но и они хорошо выглядели. Все умеют играть в обороне, атаке, а дальше всё зависит от качества футболистов».

11:21 Олег Лысенко

🤷‍♀️ Порция воскресного скепсиса от «Царя».

Александр Мостовой
Александр Мостовой
экс-полузащитник сборной России

«Сборная России должна была побеждать Таджикистан. Даже не должна — обязана! Это команда, которая идёт во второй сотне. Я не смотрел игру с Таджикистаном. И с Узбекистаном смотреть не буду. Начинается же чемпионат мира — вот это и будем смотреть».

11:15 Олег Лысенко

🤩 Ловите гайд по Ташкенту от супруги Валерия Карпина Дарьи!

10:06 Олег Лысенко

🤔 Ещё один прикольный квиз от сборной России.

10:00 Олег Лысенко

📅 Если пропустили наш текст о приключениях Карпина-игрока в Средней Азии, то вот он. В тему.

«А где же спартаковский дух?» Карпин уже проигрывал в Таджикистане и Узбекистане «А где же спартаковский дух?» Карпин уже проигрывал в Таджикистане и Узбекистане
09:44 Олег Лысенко

⚔ Между прочим, матч в Ташкенте — по-своему исторический. Первый в истории сборных двух стран. Хочется верить, что и содержание не подкачает.

09:33 Олег Лысенко

Как закончится матч Узбекистан — Россия? Опрос

⁉ Какие мысли насчёт исхода матча? Точный счёт пишите в комментах.

09:30 Олег Лысенко

🎞 А вы помните этот легендарный матч?

09:29 Олег Лысенко

🧾 Афиша матча в Ташкенте от официального телеграм-канала сборной России.

09:27 Олег Лысенко

Привет, друзья! Чемпионат мира чемпионатом мира, но не забудем и про сборную России. У нее сегодня последний матч в 2022 году. Нельзя пропустить.

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