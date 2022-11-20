Сборная России за два матча не забила ни гола. Мысленно уже была в отпуске?

20 ноября — разнообразный футбольный день. Вечером стартовал чемпионат мира в Катаре, но это не всё — также состоялся матч с участием сборной России. Нашу команду не допустили до участия в главном турнире года, однако игровая практика всё равно нужна, поэтому сборная сфокусировалась на товарищеских встречах. Соперником сборной России стала команда Узбекистана. Матч прошёл на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершился со счётом 0:0.
Для нашей сборной это уже второй товарищеский матч за три дня. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграла на выезде с Таджикистаном и также не смогла добиться победы, причём счёт был тем же — 0:0.
В этом материале мы следили за событиями в матче и вокруг него в режиме онлайн.
🙏 Сборная благодарит за поддержку.
Сборные Узбекистана и России голов не забили
И снова 0:0. Сборная России завершает 2022 год второй подряд безголевой ничьей.
Шукюров выпрашивал пенальти, но реф не купился.
➕ 3 минуты компенсирует судья.
Пять минут без компенсированных остаётся у сборной России, чтобы скрасить впечатление о среднеазиатском турне.
Ох, как Шунин киксанул! Хорошо, что мяч не катился в створ. Угловой.
Пиняев сразу включается в игру и неплохо пробивает. Вратарь забирает.
🔁 У России выходят Комличенко и Пиняев. Закончилась игра для Соболева и Захаряна.
Ну наконец-то момент! Юсупов тащит мяч после обводящего удара Соболева.
Соболев попал в створ, но слишком слабо, чтобы рассчитывать на гол.
Завладели инициативой россияне. Но толку пока нет.
🚑 Сильянов получает травму и хромая уходит на лавку.
⚠ А первую жёлтую в матче получил Соболев. Неумышленно, но сильно зарядил по ноге сопернику.
🔁 Двойная замена у сборной России. Выходят Макарчук и Осипенко. Уходят Караваев и Джикия.
А сейчас Мостовой прощает сборную Узбекистана. Уже что-то.
Не дотянулся до мяча после прострела Караваева Сильянов.
Соболев крайне неуклюже обработал мяч в чужой штрафной. Потеря.
Второй тайм стартовал в Ташкенте. Надеемся, Карпин достучался до игроков в перерыве.
🤔 Действительно интересный?)
⏸ Звучит свисток на перерыв. 0:0 после первого тайма. Скучноватое зрелище пока.
А теперь Шунин тащит! Лучший момент первого тайма.
Узбекистанцы требовали пенальти после падения торпедовца Эркинова, но судья не свистнул. Зато засвистел стадион.
🆕 Сегодня у нас один дебютант на поле — спартаковец Литвинов. Удачи ему.
Подуспокоилась игра. По-прежнему без голевых моментов.
Прорыв Шомуродова! Удар бывшего ростовчанина блокирует Баринов.
Поляна, кстати, в Ташкенте на вид не очень.
Довольно шумно на стадионе. Дудки, кричалки. У народа праздник.
Россияне долго владеют мячом, но без продвижения к чужим воротам.
Россияне долго владеют мячом, но без продвижения к чужим воротам.
Прорвались хозяева в чужую штрафную, но упустили шанс на удар по воротам.
Правым краем россияне провели атаку, но прострел в штрафную не дошёл до Кузяева.
✌ Матч в Ташкенте стартовал. Хорошей игры всём нам.
Выиграй футболку сборной России!
👕 Хотите майку сборной России? Участвуйте в розыгрыше!
А вот и состав на матч! Как вам расстановка?
👮♂️ По свидетельству Дмитрия, на игре работает очень много полиции.
🎫 Наш спецкор Дмитрий Зимин передаёт из Ташкента: билеты продают примерно за 350 рублей на центральные трибуны.
🌥 А в Ташкенте сейчас тепло.
😐 Жёсткое, но справедливое мнение экс-босса «Спартака». Или вы с ним не согласны?
И разве он не прав?
🎤 А вот мнение о матче его потенциального участника.
«На самом деле сейчас в футбол научились играть все. Некоторые недооценивали тот же Кипр, но и они хорошо выглядели. Все умеют играть в обороне, атаке, а дальше всё зависит от качества футболистов».
🤷♀️ Порция воскресного скепсиса от «Царя».
«Сборная России должна была побеждать Таджикистан. Даже не должна — обязана! Это команда, которая идёт во второй сотне. Я не смотрел игру с Таджикистаном. И с Узбекистаном смотреть не буду. Начинается же чемпионат мира — вот это и будем смотреть».
🤩 Ловите гайд по Ташкенту от супруги Валерия Карпина Дарьи!
🤔 Ещё один прикольный квиз от сборной России.
📅 Если пропустили наш текст о приключениях Карпина-игрока в Средней Азии, то вот он. В тему.
⚔ Между прочим, матч в Ташкенте — по-своему исторический. Первый в истории сборных двух стран. Хочется верить, что и содержание не подкачает.
Как закончится матч Узбекистан — Россия? Опрос
⁉ Какие мысли насчёт исхода матча? Точный счёт пишите в комментах.
🎞 А вы помните этот легендарный матч?
🧾 Афиша матча в Ташкенте от официального телеграм-канала сборной России.
Привет, друзья! Чемпионат мира чемпионатом мира, но не забудем и про сборную России. У нее сегодня последний матч в 2022 году. Нельзя пропустить.
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