Все подробности товарищеской встречи с Узбекистаном.

Сборная России за два матча не забила ни гола. Мысленно уже была в отпуске?

20 ноября — разнообразный футбольный день. Вечером стартовал чемпионат мира в Катаре, но это не всё — также состоялся матч с участием сборной России. Нашу команду не допустили до участия в главном турнире года, однако игровая практика всё равно нужна, поэтому сборная сфокусировалась на товарищеских встречах. Соперником сборной России стала команда Узбекистана. Матч прошёл на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершился со счётом 0:0.



Для нашей сборной это уже второй товарищеский матч за три дня. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграла на выезде с Таджикистаном и также не смогла добиться победы, причём счёт был тем же — 0:0.



В этом материале мы следили за событиями в матче и вокруг него в режиме онлайн.