Андрей Мостовой высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал возможный переход российской сборной в Азиатскую конфедерацию.
«Мы все понимаем, что всё зависит от ситуации. Если ситуация не изменится и вариантов не будет… Если нас примут в Азиатскую конфедерацию, то для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Подопечные Валерия Карпина провели две встречи в рамках осенних сборов. 17 ноября в Душанбе российская сборная сыграла с национальной командой Таджикистана, а 20 ноября – в Ташкенте с Узбекистаном. Оба матча завершились со счётом 0:0. После этих встреч российские игроки отправятся в расположение своих клубов готовиться к последним матчам перед зимним перерывом.
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