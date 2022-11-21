Катар и Эквадор установили антирекорд по количеству ударов в стартовой игре ЧМ

В стартовой игре чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре, в которой хозяева турнира проиграли Эквадору (0:2), был обновлён один из антирекордов. Об этом сообщает Opta в телеграм-канале.

Как отмечает источник, в этом матче было нанесено лишь 11 ударов — это повторение антирекорда в матче ЧМ.

Напомним, ранее стало известно ещё об одном уникальном статистическом достижении — катарская команда стала первой сборной в истории чемпионатов мира, уступившая в стартовой игре турнира.

В группе А также выступают сборные Нидерландов и Сенегала. Они проведут свой очный матч сегодня, 21 ноября.

Сборные андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя?

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