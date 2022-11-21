Отец Эндрика: «ПСЖ» — единственный клуб, начавший официальные переговоры с моим сыном

Отец нападающего «Палмейраса» Эндрика – Дуглас – рассказал о переговорах с «ПСЖ» по поводу трансфера его сына.

«ПСЖ» – единственный клуб, начавший официальные переговоры с моим сыном. Многие клубы из разных стран хотят подписать его. Но «ПСЖ» уже сделал свой ход», — приводит слова Дугласа журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Эндрик дебютировал за основную команду «Палмейраса» 6 октября 2022 года в матче с «Коритибой». 26 октября он сделал дубль в матче с «Атлетико Паранаэнсе», забив свои первые голы в профессиональном футболе.



Ранее сообщалось о том, что в переходе талантливого нападающего заинтересованы мадридский «Реал», «ПСЖ» и лондонский «Челси».

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