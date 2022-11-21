Бышовец заступился за сборную России и резко ответил критикам

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец резко ответил людям, которые критикуют национальную команду после товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры завершились со счётом 0:0, за что сборная России вместе с главным тренером Валерием Карпиным получила уйму критики.

«Эти матчи — взгляд в будущее. Мы увидели, что в составе находились одни из лучших молодых игроков. Посмотрели их в деле, оценили потенциал. В сборной подобраны лучшие игроки: начиная от спартаковских, динамовских и так далее. Это весь цвет нашего футбола. Это правильное решение.

Меня не разочаровала игра сборной, потому что есть объективные причины. Команда без подготовки, с колёс. Второй тайм с Узбекистаном смотрелся, играли с инициативой. Считаю, что задачи выполнены. Это шаг вперёд.

Кто-то называет пассажирами игроков сборной, хотя сам является пассажиром. На это надо иметь моральное право. Кого я имею в виду? Имею в виду и так называемых специалистов, и комментаторов, и экс-футболистов, и некоторых журналистов, которые так легко выдают оценки. Позволяют себе оценки, на которые у них нет морального права», — приводит слова Бышовца Legalbet.