Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к болельщикам московского клуба. Он подчеркнул, что команде очень важна поддержка, и поблагодарил фанатов, которые приходят на игры железнодорожников.

«Как воспринимаю сдержанный оптимизм болельщиков по отношению к себе? Любое мнение важно. И положительное, и если есть критика, это тоже нормальное явление. Главное, чтобы она была обоснованной. Мы открыты к этому.

Уважаемые болельщики футбольного клуба «Локомотив»! Для тренерского штаба, для игроков очень важна ваша поддержка. Команда находится в не самой простой ситуации. Но мы и на первом собрании ребятам сказали, что нам сейчас нельзя шарахаться, нам надо поступательно двигаться вперёд. И если болельщики, менеджмент, руководство клуба, тренерский штаб и игроки будут единым целым, то мы преодолеем всё и будем двигаться дальше. Мы в этом абсолютно уверены. Искренняя благодарность тем преданным болельщикам, которые поддерживают команду, приходят на игры и будут продолжать это делать вне зависимости от ситуации», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».