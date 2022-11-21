Галактионов рассказал, какую игровую модель хочет построить в «Локомотиве»

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, какую игровую модель хочет построить в московской команде. По словам специалиста, его команда должна быть мобильна и агрессивна независимо от фазы игры.

«Игровая модель будет подбираться под наших футболистов, где они смогут показать свои наилучшие качества. Но, безусловно, мы всегда должны быть мобильны и агрессивны. Вне зависимости от того, где мы проводим свои атаки, где мы организовываем оборону — на чужой половине поля, в среднем блоке или в низком блоке, наша команда должна знать и понимать, что и как делать в той или иной ситуации. То же самое касается и проведения атакующих действий — как правильно проводить быстрые атаки, как правильно располагаться в позиционном нападении, как правильно работать при стандартных положениях. Я думаю, что все эти детали и влияют на конечный результат. По совокупности факторов самый главный итог — это функциональная подготовленность команды», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».