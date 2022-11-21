Болельщики освистали гимн Ирана во время матча с Англией на ЧМ-2022

Болельщики освистали гимн Ирана во время матча с национальной командой Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре (0:0, идёт первый тайм).

Такой жест со стороны фанатов может быть вызван протестами против действующего политического режима Ирана, который принижает права женщин в стране. Ранее об этом публично высказывались футболисты сборной, в частности нападающий «Байера» Сердар Азмун.

Команды Ирана и Англии встречаются в рамках матча первого тура чемпионата мира. Обе команды играют в группе B. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вмещающем 45 416 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.