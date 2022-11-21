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Чемпионат мира — 2022: Англия — Иран, США — Уэльс, онлайн-трансляция матчей, где смотреть, 21 ноября 2022

Англия вообще побеждать думает? Второй игровой день ЧМ-2022 — онлайн
Олег Лысенко Павел Прохоров
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Англия — Иран, США — Уэльс
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Стартует самая англоязычная группа на Кубке мира.

Привет, друзья! Главное футбольное приключение года стартовало, и сегодня, 21 ноября, в игру включаются ещё шесть сборных — четыре из группы B и пара из квартета A. В 16:00 по Москве стартуют Англия с Ираном, в 19:00 — Сенегал с Нидерландами, и в 22:00 — США с Уэльсом. Особенно интересно будет понаблюдать за вице-чемпионами Европы. Парни Гарета Саутгейта выдали аномальную для себя серию из шести матчей без побед, в четырёх из которых не забили ни гола. Но ЧМ — отдельная история. Ждём ярких игр и увлекательных сюжетов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго игрового дня чемпионата мира, в которой максимально подробно расскажет обо всех событиях понедельника. Оставайтесь с нами!

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