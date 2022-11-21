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Матч Англии и Ирана стал самым долгим, завершившимся в основное время, в истории ЧМ

Матч Англии и Ирана стал самым долгим, завершившимся в основное время, в истории ЧМ
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Матч сборных Англии и Ирана, который состоялся сегодня, 21 ноября, и завершился крупной победой команды Гарета Саутгейта со счётом 6:2, стал самым долгим в истории чемпионатов мира среди всех, которые завершились в основное время. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Главный арбитр матча добавил 14 минут к первой половине игры, а ко второй — 10 минут. В итоге финальный свисток прозвучал на отметке 117 минут и 16 секунд.

Англичане возглавили группу В, в которой также выступают команды Уэльса и США.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в матче Южная Корея — Боливия на чемпионате мира 1994 года (103:56).

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