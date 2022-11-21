Игорь Федотов объяснил, почему судья добавил 24 минуты в матче Англия — Иран на ЧМ-2022

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал тот факт, что Рафаэл Клаус, главный судья матча между Англией и Ираном (6:2), добавил к первой половине 14 минут, а в конце второго тайма — 10 компенсированных минут.

«То, что судья добавил 10 минут ко второму тайму – это ещё одно распоряжение руководства ФИФА, рекомендации для арбитров. На чемпионате мира не пропустят любые остановки: когда игрок лежит – это минута, когда идёт затяжка времени – минута. И так далее. Всё потраченное время будет компенсировано.



Это делается для того, чтобы футболисты не затягивали время, уважали друг друга. Добавленного времени на ЧМ-2022 будет очень много, в каждом матче. Также даны указания удалять игроков за применение локтей в борьбе за мяч.



На этот турнире ФИФА будет доказывать, что они за безопасность игроков и авторитет главного арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.