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США — Уэльс 1:1, результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ 21 ноября 2022 года

Гол Гарета Бэйла с пенальти принёс Уэльсу ничью в матче с США
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Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными США и Уэльса. Игра прошла в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Финальный свисток главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима зафиксировал ничейный результат – 1:1.

На 36-й минуте Кристиан Пулишич сделал проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот голкипера валлийцев. На 82-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, который сам же и заработал, сравняв счёт. Ничья – 1:1.

В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.

Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
21 ноября 2022, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
1 : 1
Уэльс
1:0 Веа – 36'   1:1 Бэйл – 82' (пен)
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