Гол Гарета Бэйла с пенальти принёс Уэльсу ничью в матче с США

Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными США и Уэльса. Игра прошла в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Финальный свисток главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима зафиксировал ничейный результат – 1:1.



На 36-й минуте Кристиан Пулишич сделал проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот голкипера валлийцев. На 82-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, который сам же и заработал, сравняв счёт. Ничья – 1:1.



В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.



Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.