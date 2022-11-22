Гол Гарета Бэйла с пенальти принёс Уэльсу ничью в матче с США
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Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными США и Уэльса. Игра прошла в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Финальный свисток главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима зафиксировал ничейный результат – 1:1.
На 36-й минуте Кристиан Пулишич сделал проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот голкипера валлийцев. На 82-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, который сам же и заработал, сравняв счёт. Ничья – 1:1.
В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.
Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.
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