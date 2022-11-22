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Тренер сборной Уэльса Пейдж: Бэйл никогда нас не подводил

Тренер сборной Уэльса Пейдж: Бэйл никогда нас не подводил
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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой США (1:1).

«Мы проявили характер и решимость, благодаря которым смогли вернуться в игру и заработать очко. Важно не проигрывать в стартовом матче на турнире. Я благодарен ребятам за то, что они смогли добиться ничьей.

Бэйл никогда нас не подводил. В этот раз он остался верным себе, чему мы рады. Что касается болельщиков, видеть эту красную стену было просто невероятно. Мы благодарны за такую поддержку», — приводит слова Пейджа ITV.com.

Во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится со сборной Ирана.

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