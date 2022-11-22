Непомнящий оценил перспективы Сенегала на ЧМ-2022 без Мане

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий дал комментарий о победе сборной Нидерландов в матче со сборной Сенегала (2:0) на ЧМ-2022 в Катаре, а также оценил развитие африканского футбола.



«С одной стороны, игра была ничейной, но всё-таки сказалось отсутствие Садио Мане, главной звезды сборной Сенегала. Сенегал без Мане — всё равно что Аргентина без Лионеля Месси или Диего Марадоны в своё время. Не хватило Мане. По игре казалось, что сенегальцы справляются, но всё решают нюансы и эпизоды. Мои симпатии были на стороне Сенегала, потому что это серьёзная команда, которая может претендовать на большее, чем проигрывать Нидерландам 0:2. Да, соперники были острее, но итоговый результат не вытекал из логики матча.



Я уже давно считаю, что современный африканский футбол отличается от того, который был в 1990-е. Представьте себе — у меня в составе в 1990 году был только один представитель французской Лиги 1, и то это был вратарь, который не сыграл на турнире в Италии ни одного матча. Весь состав был из игроков вторых дивизионов Испании и Франции. Сейчас же африканские футболисты играют ведущие роли в больших клубах.



Мне кажется, что Сенегал на этом чемпионате мира должен предстать очень серьёзной сборной, но, к сожалению, отсутствие лидера очень сильно сказывается. Представьте, что было бы, если бы у меня на ЧМ-1990 в Италии не было Роже Милла. В первой игре мы справились без него, но дальше он решал очень многое»,— приводит слова Непомнящего Metaratings.



В последнем матче за «Баварию» перед стартом чемпионата мира Садио Мане получил травму, из-за которой пропустит чемпионат мира. 17 ноября он перенёс операцию в Австрии.

Фанатам дали возможность почувствовать себя игроком Аргентины:

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