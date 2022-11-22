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Болельщика не пускали на матч ЧМ-2022 в Катаре из-за радужных носков и повязки

Болельщика не пускали на матч ЧМ-2022 в Катаре из-за радужных носков и повязки
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Болельщика из Дании не пускали на матч чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными США и Уэльса из-за его носков и повязки цвета радуги.

«Меня остановили после того, как я прошёл проверку безопасности. Затем охранник посмотрел на меня и сказал, чтобы я положил свои носки и нарукавные повязки в камеру хранения. Я спросил, почему должен это сделать. На это он снова ответил: «Вы должны положить их в камеру». Было понятно, что это не обсуждается.

Конечно, я недоволен тем, что меня не пустили с повязкой и радужными носками. Я свернул носки так, чтобы их не было видно, а повязку положил в карман, затем пройдя через другой вход и оказавшись внутри. Я не думал больше рисковать», — приводит слова болельщика TV2.

«Нам нужен наш язык». Ещё одни болельщики протестуют на чемпионате мира в Катаре «Нам нужен наш язык». Ещё одни болельщики протестуют на чемпионате мира в Катаре

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