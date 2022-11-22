В матче с ЦСКА установлен рекорд сезона по посещаемости для «Урала». Fan ID был не нужен
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В матче Фонбет Кубка России между «Уралом» и ЦСКА установлен рекорд сезона по посещаемости для клуба из Екатеринбурга. Встреча собрала 15 247 зрителей. Основное время закончилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее были подопечные Виктора Гончаренко (5:4).
Предыдущий рекорд сезона был установлен в августе в мачте со «Спартаком» (0:2), на этом матче присутствовал 8931 болельщик.
Отметим, что температура воздуха в Екатеринбурге сегодня опустилась до -9°C, что не помешало такому количеству зрителей посетить игру Кубка России.
Для посещения матча не требовался Fan ID.
Благодаря победе «Урал» набрал 11 очков и возглавил группу D, ЦСКА (10) – на втором месте. Также в этом квартете выступают «Торпедо» (6) и «Сочи» (0).
Новость по темеЦСКА на выезде уступил «Уралу» в Кубке России
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