ЦСКА на выезде уступил «Уралу» в Кубке России

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч Фонбет Кубка России между «Уралом» и столичным ЦСКА. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались хозяева, реализовавшие пять одиннадцатиметровых.
Первый удар в серии не реализовал игрок красно-синих Мойзес. С «точки» не промахнулись Милан Гаич, Владислав Яковлев, Виктор Мендес и Фёдор Чалов. В составе «шмелей» пенальти забили Олег Шатов, Юрий Газинский, Лазар Ранджелович, Лео Гогличидзе и Силвие Бегич. В составе команды Виктора Гончаренко одиннадцатиметровый не реализовал Евгений Татаринов.
После пяти игр уральцы с 11 очками лидируют в группе D Кубка России, красно-синие располагаются на второй строчке. В активе команды Владимира Федотова 10 очков. Третье место занимает «Торпедо», подопечные Андрея Талалева набрали 6 очков и претендуют на выход из группы, так как они сыграли всего 4 встречи. «Сочи» проиграл 4 матча из 4 и лишился права на выход из группы.
- 22 ноября 2022
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