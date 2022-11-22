«Безобразно». Денис Глушаков — о результатах «Химок»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о неудачных результатах подмосковной команды.
«Пока всё безобразно — мы не можем выиграть. Одну встречу выиграли. Но есть сборы, есть время. В том году тоже был не очень хороший результат. Время покажет, какие будут результаты», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 22 ноября, «Химки» в серии пенальти уступили «Пари НН» в матче Кубка России. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги команда Спартака Гогниева располагается на предпоследнем, 15-м месте. В активе «Химок» 12 очков.
Денис Глушаков в нынешнем сезоне РПЛ провёл за «Химки» 14 матчей, став автором одной результативной передачи. Также в этих матчах полузащитник получил две жёлтые карточки.
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