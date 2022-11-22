Канчельскис: Америка будет самым оптимальным вариантом для Роналду после ухода из «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.

«Не удивлён. Я ещё два месяца назад говорил, что контракт расторгнут до зимнего трансферного окна. Не знаю, правильное ли эт о решение — я же не президент «Манчестер Юнайтед».



Для кого-то Роналду тянет топ-уровень, а для кого-то — нет. Самым оптимальным вариантом для него будет Америка. Посмотрим, как будут обстоять дела после чемпионата мира. Для него это будет стимул, чтобы сыграть хорошо и доказать «МЮ», что они не правы.



Не очень красиво расстались с Роналду? Там произошёл серьёзный конфликт. Вы же понимаете, какие амбиции и у Роналду, и у «Манчестер Юнайтед», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.