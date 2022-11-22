Арбитр Неуза Бэк проверила аккредитацию тренера Мексики в матче с Польшей
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Бразильский арбитр Неуза Бэк, которая обслуживала матч чемпионата мира между Мексикой и Польшей (0:0), решила проверить аккредитацию помощника главного тренера мексиканской команды. Бэк на этой игре выполняла роль одного из резервных арбитров.
Реальный шанс забить гол имел польский форвард Роберт Левандовски, однако его удар с 11-метровой отметки отбил голкипер мексиканцев Гильермо Очоа, который стал первым представителем своей страны, отразившим пенальти в матче чемпионата мира.
В другом матче группы С сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины (2:1) и возглавила турнирную таблицу.
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