Франция — Австралия: Рабьо сравнял счёт

Сегодня, 22 ноября, проходит матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч идёт на стадионе «Эль-Джануб».

Адриен Рабьо восстановил равенство на табло. Французы подали угловой, австралийцы отбились от розыгрыша, однако Тео Эрнандес быстро подобрал мяч, вернул его в штрафную, где Рабьо головой пробил в противоход голкиперу австралийцев Мэтью Райану. Ранее французы пропустили на девятой минуте. Голом отметился нападающий австралийцев Крейг Гудвин.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.