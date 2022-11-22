Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мантуан объяснил, за счёт чего «Зенит» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой»

Мантуан объяснил, за счёт чего «Зенит» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (3:1).

«В первом тайме мы играли лучше и создавали больше моментов — просто не смогли их реализовать. У соперника было не так много подходов, но один огрех в обороне привёл к тому, что мы пропустили гол. В перерыве сделали выводы — тренер скорректировал нашу игру.

Вышли с совершенно другим настроем — показали, что сегодня мы были сильнее. Смогли плотнее играть в обороне, реализовать свои моменты и победили. Хорошая игра и хорошая тренировка», — сказал Мантуан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Вратарь Михаил Кержаков объяснил, почему первым поддержал Дмитрия Чистякова:

Новость по теме
Защитник «Зенита» Круговой оценил уровень «Црвены Звезды»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022