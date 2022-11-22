Мантуан объяснил, за счёт чего «Зенит» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой»
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (3:1).
«В первом тайме мы играли лучше и создавали больше моментов — просто не смогли их реализовать. У соперника было не так много подходов, но один огрех в обороне привёл к тому, что мы пропустили гол. В перерыве сделали выводы — тренер скорректировал нашу игру.
Вышли с совершенно другим настроем — показали, что сегодня мы были сильнее. Смогли плотнее играть в обороне, реализовать свои моменты и победили. Хорошая игра и хорошая тренировка», — сказал Мантуан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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