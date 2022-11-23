Руни прокомментировал уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из манкунианского клуба. Сегодня стало известно, что Роналду расторг соглашение с командой по взаимному соглашению сторон.

«Грустно видеть, что у Роналду всё так закончилось с «Манчестер Юнайтед». Понятно, что он мой бывший товарищ по команде и фанат клуба, но мы имеем такой расклад, какой имеем», — цитирует Руни Metro со ссылкой Visa Match Centre Live.

Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов его карьеры в манкунианском клубе. Всего за «красных дьяволов» Криштиану забил 145 голов в 346 матчах. «МЮ» пожелал Роналду и его семье всего наилучшего в будущем.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: