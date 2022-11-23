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Роналду выбирает между «Ньюкаслом» и саудовским «Аль-Насром». У клубов один владелец

Роналду выбирает между «Ньюкаслом» и саудовским «Аль-Насром». У клубов один владелец
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который вчера, 22 ноября, стал свободным агентом, прекратив сотрудничество с «Манчестер Юнайтед», может остаться в английском первенстве или перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает Marca, на форварда претендуют «Ньюкасл» и «Аль-Наср». Примечательно, что владельцем обеих команд является Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии.

Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативно отозвался о главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге, экс-наставнике команды Ральфе Рангнике и бывшем партнёре Уэйне Руни.

Роналду защищает цвета сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Соперниками команды Фернанду Сантуша станут Гана, Южная Корея и Уругвай.

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