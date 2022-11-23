Глушаков: «Локомотив» — безобразен. «Спартак» — конкурент «Зенита» в борьбе за титул РПЛ

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков оценил выступления «Ростова», «Локомотива» и «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Кто удивил в первой части сезона? «Ростов» неплохо играет, молодцы. «Локомотив» тоже удивил — он безобразен. При всем моём уважении к ним это не чужие мне люди, жалко, что там такое творится. Я знаю многих звёзд, ветеранов — Лоськов, Пашинин, которые завоёвывали золотые медали и делали клуб именитым на всю страну. А сейчас команда в печальной ситуации. Думаю, там должно что-то поменяться — надеюсь на это!
«Спартак»? Довольно неплохо играют, есть хорошие моменты. Они претендуют на чемпионство. «Спартак» — один из конкурентов «Зенита» на золото в РПЛ. Но, например, если убрать из состава Промеса, им будет очень тяжело», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. «Ростов» замыкает тройку лидеров чемпионата России текущего сезона, опережая идущее четвёртым «Динамо» на шесть очков и отставая от «Спартака» на одно. «Локомотив» идёт на 14-м месте, оторвавшись от зоны вылета лишь на одно очко. Команда одержала всего три победы в 17 играх чемпионата.
- 23 ноября 2022
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