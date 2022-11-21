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Малком — самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt. В топ-5 все из «Зенита»

Малком — самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt. В топ-5 все из «Зенита»
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Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.

Самым дорогим футболистом является бразильский нападающий «Зенита» Малком. На второй и третьей строчке рейтинга расположились одноклубники форварда — полузащитники Вендел и Вильмар Барриос. Среди россиян наибольшей трансферной стоимостью обладает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Полностью топ-10 выглядит так:

  1. Малком (€ 24 млн, «Зенит»).
  2. Вендел (€ 22 млн, «Зенит»).
  3. Вильмар Барриос (€ 20 млн, «Зенит»).
  4. Клаудиньо (€ 18 млн, «Зенит»).
  5. Дуглас Сантос (€ 16 млн, «Зенит»).
  6. Матвей Сафонов (€ 15 млн, «Краснодар»).
  7. Арсен Захарян (€ 15 млн, «Динамо»).
  8. Квинси Промес (€ 11 млн, «Спартак»).
  9. Джон Кордоба (€ 11 млн, «Краснодар»).
  10. Далер Кузяев (€ 10 млн, «Зенит»).

Самым подорожавшим игроком стал Вендел, его трансферная стоимость увеличилась на € 3 млн. Среди россиян наибольшего увеличения цены добились нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой (от € 500 тыс. до € 2,5 млн) и полузащитник «Ростова» Даниил Уткин (от € 5 млн до € 7 млн).

Больше всех потерял в трансферной стоимости полузащитник «Динамо» Матиас Норманн (цена снизилась на € 2,5 млн). Из россиян на € 2 млн упала трансферная стоимость полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова и вингера «Зенита» Зелимхана Бакаева.

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