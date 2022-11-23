Адриен Рабьо рассказал, в чём заключается сила сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Австралией (4:1).



«Это было хорошее командное выступление. Мы довольны. Это отличный старт турнира для нас. В начале матча мы были немного обескуражены, но быстро отреагировали на пропущенный мяч, забили и завершили дело во втором тайме. Мы не паниковали, и в этом наша сила как команды. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Теперь нужно готовиться к следующим матчам», — приводит слова Рабьо RMC Sport.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006 году.