Австралия забила Франции уже на 9-й минуте. И очень жёстко за это поплатилась!

Сборная Франции, как и четыре года назад в России, начала чемпионат мира с Оливье Жиру в нападении. Травма Карима Бензема заставила главного тренера Дидье Дешама вернуться к хорошо забытому старому. На ЧМ-2018 Жиру не забил ни одного мяча, а сегодня отличился в первом же матче на ЧМ-2022.

Действующие чемпионы мира с первых минут полетели вперёд, и казалось, что в игре на стадионе «Эль-Джануб» точно будет быстрый гол. Он действительно состоялся. Но… в ворота французов! Команда Дешама плохо возвращала себе мяч и на девятой минуте была за это наказана. Австралийцы забили очень просто: после длинного перевода мяч принял правый вингер Мэтью Леки из «Мельбурн Сити», а его кросс завершил левый вингер Крейг Гудвин из «Аделаиды Юнайтед». Вопрос, почему отстал от эпизода Бенжамен Павар. Хуже того, в моменте с голом сборной Австралии случилась очередная травма у французов: оступился и получил повреждение Лукас Эрнандес, которого заменил родной брат Тео.

Полтайма сборная Франции мучилась на поле. Хотя бросалось в глаза, насколько крайние защитники австралийцев Натаниэль Аткинсон из «Хартса» и Азиз Бехич из «Данди» проигрывают своим оппонентам в скорости. Фланговые игроки чемпионов мира легко разбирались один в один с «шотландцами», особенно Мбаппе – Аткинсон для него был словно стойка. Но «соккеруз» держались за счёт компактности, подсказа, подстраховки. Тем не менее французы забили первым же ударом в створ. После углового забрали подбор, Тео навесил, а Адриен Рабьо выиграл воздух. Такие эпизоды перестроений при выносе мяча на стандартах – едва ли не самые сложные в футболе для обороняющихся. Неудивительно, что австралийцы потеряли оппонентов.

А ещё через пять минут сухую серию на чемпионатах мира прервал Жиру. Центрфорвард забил, возможно, самый лёгкий гол в карьере: Рабьо выкатил ему мяч на пустые ворота. При розыгрыше от своих ворот ошибся под прессингом Аткинсон, ужасно обработав мяч.

Скорее всего, благодаря раннему голу Австралии футбол был живым. На двоих соперники нанесли до перерыва 15 ударов (11:4 в пользу французов, в створ – 2:1). Яркой получилась и концовка первого тайма, в которой Мбаппе промахнулся из убойной позиции, а Джексон Ирвайн пробил в штангу.

В начале второго тайма Жиру мог забить самый красивый гол на ЧМ-2022. И вдобавок рекордный. Точнее, Оливье, если бы попал в цель после потрясающего удара через себя, догнал бы лучшего бомбардира в истории сборной Франции Тьерри Анри. У Жиру на тот момент было 50 мячей, у Анри – 51. Благодаря травме Бензема нападающий «Милана» наверняка обойдёт Анри по ходу чемпионата мира.

Сборная Франции владела преимуществом, увеличив контроль мяча до 75%. Но с реализацией моментов дело обстояло не здорово. Да и с созданием, в общем-то, тоже. Австралия терпеливо оборонялась и ждала возможности для контрвыпада. Одна ошибка, секундная потеря концентрации могла стоить очков чемпионам мира.

Но на 67-й минуте команда Дешама нокаутировала австралийцев. Мбаппе забил свой первый мяч на чемпионате мира! Бехич не заблокировал кросс Дембеле с правого фланга, а центральные защитники дали пробить головой не самому высокому форварду «ПСЖ». Ещё через три минуты Жиру догнал Анри в списке лучших бомбардиров сборной. Тут Мбаппе превратился из снайпера в ассистента. Аткинсон снова постелил ковровую дорожку на своём фланге для Килиана, а Бехич занял неверную позицию, опекая более высокого и мощного Жиру.

Сборная Франции стартовала по-чемпионски. Второй тайм «трёхцветные» выиграли по ударам – 12:0 (в створ – 5:0). В следующем туре команда Дешама сыграет с Данией, а австралийцы – с Тунисом.