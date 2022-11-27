Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 27 ноября
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Сегодня, 27 ноября, состоится четыре матча чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
- 13:00 мск. Япония — Коста-Рика. Группа Е.
В первом матче игрового дня японская сборная встретится с Коста-Рикой. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне.
- 16:00 мск. Бельгия — Марокко. Группа F.
Сборная Бельгии проведёт матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с марокканской национальной командой. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.
- 19:00 мск. Хорватия — Канада. Группа F.
Действующий вице-чемпион мира, национальная команда Хорватии сыграет с Канадой на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.
- 22:00 мск. Испания — Германия. Группа Е.
Испанская сборная на этой стадии турнира встретится с Германией. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
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