Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, состоится четыре матча чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.

13:00 мск. Япония — Коста-Рика. Группа Е.

В первом матче игрового дня японская сборная встретится с Коста-Рикой. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне.

16:00 мск. Бельгия — Марокко. Группа F.

Сборная Бельгии проведёт матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с марокканской национальной командой. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

19:00 мск. Хорватия — Канада. Группа F.

Действующий вице-чемпион мира, национальная команда Хорватии сыграет с Канадой на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

22:00 мск. Испания — Германия. Группа Е.

Испанская сборная на этой стадии турнира встретится с Германией. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.