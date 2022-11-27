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Испания — Германия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Испания — Германия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 27 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, в котором встретятся Испания и Германия, представляющие группу Е. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, который вмещает более 68 тыс. зрителей. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Германия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

Турнирная таблица всех групп чемпионата мира - 2022
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