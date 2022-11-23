«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев — Костанца, Солдатенков, Евгеньев, Бейл — Пиняев, Коваленко, Якуба, Ежов — Глушенков, Цыпченко.

«Спартак»: Максименко — Рассказов, Маслов, Чернов, Денисов — Классен, Пруцев, Зобнин, Зиньковский — Промес, Николсон.

«Спартак» и «Крылья Советов» выступают в группе В Фонбет Кубка России. Красно-белые находятся на первом месте, набрав в четырёх предыдущих встречах 12 очков. «Крылья Советов» располагаются на третьем месте, у самарского клуба шесть очков.