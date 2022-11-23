Дрогба: в Мбаппе можно увидеть многое от Роналдо

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением об игре французского форварда Килиана Мбаппе, а также рассказал, что ожидает его ухода из «ПСЖ».

«Он молод, но уже созрел. Мужчина уже готов стать суперзвездой. Он действительно принимает это и доказывает в каждой своей игре. В нём можно увидеть многое от бразильца Роналдо. Также в нём прослеживаются черты таких французских игроков, как Анри и Анелька.

Уйдёт ли Мбаппе из «ПСЖ»? Думаю, именно этого мы все от него и ожидаем. Я не в курсе всех подробностей его ситуации, но знаю, что он хочет заявить о себе, выиграв Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это будет много значить для него и для клуба», — приводит слова Дрогба портал Hitc.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе: