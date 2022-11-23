Что творится на ЧМ-2022 в Катаре. Месси сенсационно провалился, а Мбаппе зажёг за Францию

Провал одного из фаворитов турнира

Первая же встреча игрового дня ознаменовалась сенсацией. Сборная Аргентины, приехавшая в Катар в статусе лучшей команды Южной Америки, проиграла Саудовской Аравии. А ведь начало матча не предвещало никаких проблем для Месси и компании. Капитан реализовал пенальти уже на 10-й минуте, а всего за первый тайм аргентинцы отгрузили сопернику четыре мяча. Правда, три из них судейская бригада отменила из-за офсайдов.

Начало второй половины получилось кошмарным для фаворита — номинальные гости забили дважды за пять минут. Аргентина так и не отыгралась и впервые за 32 года стартовала на чемпионате мира с поражения.

Первая нулевая ничья на ЧМ-2022

Сборная Дании очаровала многих своей игрой на Евро-2020 — тогда команда Каспера Юльманна добралась до полуфинала. А вот первый матч на чемпионате мира в Катаре сложился непросто. Тунис временами выглядел интереснее соперника и несколько раз опасно угрожал воротам Каспера Шмейхеля. Самый реальный шанс упустил нападающий датчан Андреас Корнелиус, запустивший мяч менее чем с метра в штангу. Пожалуй, это пока что самый нелепый промах турнира. Кстати, на ЧМ-2018 в России датчане сыграли по нулям с Францией — это был единственный матч на турнире, который завершился без голов.

Левандовски снова остался без голов

А где первая нулевая ничья — там и вторая. Видимо, так решили футболисты Мексики и Польши — здесь голов зрители тоже не увидели. Самый реальный шанс упустил Роберт Левандовски. Во втором тайме нападающий получил право на пенальти, но его удар отразил вратарь Гильермо Очоа. Таким образом, это первый нереализованный пенальти на чемпионате мира. А Левандовски никак не забьёт первый мяч на ЧМ — четыре игры без голов.

Чемпионы мира стартовали с крупной победы

Зато действующие чемпионы мира французы на пару с австралийцами компенсировали болельщикам отсутствие голов в двух предыдущих матчах дня. Команда Дидье Дешама разгромила соперника со счётом 4:1, несмотря на то, что пропустила уже на девятой минуте от Крейга Гудвина. Игру помог перевернуть Адриен Рабьо. Сначала опорный полузащитник отличился сам, а потом выкатил мяч на пустые ворота Оливье Жиру. Во втором тайме свой первый мяч на ЧМ-2022 забил Килиан Мбаппе, причём сделал это головой. А крупной победу французов сделал оформивший дубль Жиру. Между прочим, у Оливье теперь 51 гол за национальную команду, и он догнал лучшего бомбардира в истории сборной Франции Тьерри Анри.

Оливье Жиру Фото: Clive Mason/Getty Images

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Сегодня, 23 ноября, в Катаре пройдут ещё четыре встречи. В 13:00 мск состоится матч с участием Марокко и Хорватии, а в 16:00 сыграют Германия и Япония. Далее нас ждёт игра Испания — Коста-Рика (19:00), а завершит игровой день встреча Бельгии и Канады (22:00).

Что почитать о третьем дне чемпионата мира?

Эмоциональный очерк нашего корреспондента Андрея Панкова из Катара. Он наблюдал с трибун за сенсационной победой Саудовской Аравии. Любопытно, что местные болельщики поддерживали азиатских игроков, хотя отношения между странами очень напряжённые.

Портрет главного тренера сборной Саудовской Аравии Эрве Ренара. Именно под руководством этого специалиста команда сотворила пока что главную сенсацию ЧМ-2022. Где он раньше работал? Каких успехов добивался? Вот его история!

Разобрали, как у Саудовской Аравии получилось обыграть Аргентину. У команды было два плана – и сработали оба!