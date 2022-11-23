Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия во второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира

Германия во второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Германии сенсационно уступила Японии со счётом 1:2. Как сообщает статистический портал Squawka, бундестим впервые в своей истории проиграл две стартовые встречи чемпионатов мира.

10 сенсационных побед над фаворитами на чемпионатах мира. Рейтинг зависит от вас! 10 сенсационных побед над фаворитами на чемпионатах мира. Рейтинг зависит от вас!

На прошлом мундиале, который в 2018 году состоялся в России, Германия проиграла сборной Мексики со счётом 0:1. Впоследствии команда не смогла выйти из группы, заработав всего лишь три очка. Германия в последних двух играх победила Швецию (2:1), но проиграла Южной Корее со счётом 0:2.

В двух следующий матчах сборная Германии, которая выступает в группе Е, сыграет с национальными командами Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря).

Расписание матчей ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022