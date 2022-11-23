Германия во второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Германии сенсационно уступила Японии со счётом 1:2. Как сообщает статистический портал Squawka, бундестим впервые в своей истории проиграл две стартовые встречи чемпионатов мира.

На прошлом мундиале, который в 2018 году состоялся в России, Германия проиграла сборной Мексики со счётом 0:1. Впоследствии команда не смогла выйти из группы, заработав всего лишь три очка. Германия в последних двух играх победила Швецию (2:1), но проиграла Южной Корее со счётом 0:2.

В двух следующий матчах сборная Германии, которая выступает в группе Е, сыграет с национальными командами Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря).