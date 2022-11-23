Германия во второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира
Поделиться
Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Германии сенсационно уступила Японии со счётом 1:2. Как сообщает статистический портал Squawka, бундестим впервые в своей истории проиграл две стартовые встречи чемпионатов мира.
На прошлом мундиале, который в 2018 году состоялся в России, Германия проиграла сборной Мексики со счётом 0:1. Впоследствии команда не смогла выйти из группы, заработав всего лишь три очка. Германия в последних двух играх победила Швецию (2:1), но проиграла Южной Корее со счётом 0:2.
В двух следующий матчах сборная Германии, которая выступает в группе Е, сыграет с национальными командами Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря).
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:42
Партнерский контент