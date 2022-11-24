Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азар — о старте Бельгии на ЧМ: Канада доставила проблемы. Спасибо Куртуа и Батшуайи

Азар — о старте Бельгии на ЧМ: Канада доставила проблемы. Спасибо Куртуа и Батшуайи
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о первом матче национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Вечером 23 ноября бельгийцы в очень непростой игре победили сборную Канады со счётом 1:0.

«Что я сейчас испытываю? Облегчение. Уф, во-первых, спасибо Куртуа, и спасибо Батшуайи за гол. Это было сложно. Я хочу подчеркнуть, что у канадцев очень хорошая, сильная команда, они доставили нам проблемы и, думаю, создадут их на чемпионате мира и дальше.

Нам удалось забить им в конце первого тайма, однако мы обязаны играть лучше. Нам нужно больше владеть мячом. Будем усердно работать все дни до следующей игры, чтобы стать сильнее. Лично моя игра? Думаю, в целом это были неплохие 60 минут в моём исполнении. Я чувствую, что в порядке, это предвещает хорошее будущее», – приводит слова Азара издание RTL.

Самая несправедливая победа на ЧМ-2022. Как же отскочила звёздная Бельгия! Самая несправедливая победа на ЧМ-2022. Как же отскочила звёздная Бельгия!

Арабская Никольская: как болельщики отрывались в Дохе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022