Азар — о старте Бельгии на ЧМ: Канада доставила проблемы. Спасибо Куртуа и Батшуайи

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о первом матче национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Вечером 23 ноября бельгийцы в очень непростой игре победили сборную Канады со счётом 1:0.
«Что я сейчас испытываю? Облегчение. Уф, во-первых, спасибо Куртуа, и спасибо Батшуайи за гол. Это было сложно. Я хочу подчеркнуть, что у канадцев очень хорошая, сильная команда, они доставили нам проблемы и, думаю, создадут их на чемпионате мира и дальше.
Нам удалось забить им в конце первого тайма, однако мы обязаны играть лучше. Нам нужно больше владеть мячом. Будем усердно работать все дни до следующей игры, чтобы стать сильнее. Лично моя игра? Думаю, в целом это были неплохие 60 минут в моём исполнении. Я чувствую, что в порядке, это предвещает хорошее будущее», – приводит слова Азара издание RTL.
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