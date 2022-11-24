Ари перед матчем Бразилии с Сербией привёл в пример Аргентину и её статус фаворита

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари, который получил российское гражданство и провёл два матча за сборную России, поделился мнением о предстоящем матче Бразилия – Сербия на чемпионате мира в Катаре. Встреча состоится 24 ноября, начало – в 22:00 мск.



«Это будет очень сложная игра, но я верю, что Бразилия победит! Сейчас в сборной много молодых и быстрых футболистов с прекрасным индивидуальным мастерством, которое будет иметь большое значение.



Да, Бразилия является фаворитом группы, но на практике мы знаем, что на чемпионате мира всё может случиться. Сборная Аргентины тоже является фаворитом, но посмотрите, что произошло против Саудовской Аравии! Сербия – очень компактная команда. Они захотят пойти в контратаку, и это может удивить Бразилию», – приводит слова Ари Metaratings.

Сербия и Бразилия выступают на чемпионате мира в группе G. В другом матче этого квартета 24 ноября сойдутся сборные Швейцарии и Камеруна.