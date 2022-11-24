Чиркович: пусть у «Спартака» и «Зенита» больше бюджеты, но «Крылья» каждому дадут бой

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович высказался о выступлениях самарской команды в Кубке России. Напомним, «Крылья» набрали девять очков в пяти кубковых матчах и занимают второе место в группе со «Спартаком», «Зенитом» и «Факелом».

«Была ли дополнительная мотивация в игре с топ-клубами? Да какая мотивация, я всегда хочу побеждать! Неважно, забью я или нет, главное – победа. Конечно, мне как нападающему хочется забивать как можно чаще. Голы – мой хлеб. После гола «Зениту» мы хотели забить второй, чтобы перевести игру в серию пенальти и, возможно, победить. Я думал только об этом, но не вышло. Если бы мы сыграли 2:2, а я не забил бы, то был бы более счастлив.

Ожидали, что «Крылья» смогут претендовать на второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом»? Конечно, ведь в Кубке всё возможно. У нас сейчас будут два матча дома. А дома мы играем очень хорошо. Может, мне так кажется, но на своём поле мы играем более расслабленно, без лишнего давления. Если выиграем оба матча, то проходим в следующий этап со второго места. И это было бы здорово! Ожидали ли мы такой результат? Почему бы и нет? Это же футбол, тут всё реально. Пусть у них больше бюджеты и выше место в турнирной таблице, но мы каждому дадим бой. Нет непобедимых команд», — приводит слова Чирковича Metaratings.