«Спартак» проиграл матч за минуту! Гонка за лидерство с «Зенитом» окончательно запуталась

«Спартаку» достаточно было не проиграть в Самаре, чтобы обеспечить себе первое место на групповом этапе Кубка России. А вот поражение команды Гильермо Абаскаля оставляло надежду «Крыльям Советов» и «Зениту» догнать лидера на финише. Естественно, красно-белым не стоило оставлять решение задачи на последний тур, так как 27 ноября они играют в Санкт-Петербурге, откуда, как правило, уезжают с плохим настроением.

«Спартак» без группы основных футболистов – Георгия Джикии, Руслана Литвинова, Александра Соболева (эти трое остались на скамейке) и дисквалифицированного Даниила Хлусевича – сыграл 4-3-3. Ромба в центре поля не было. Шамара Николсона поддерживали с флангов Антон Зиньковский и Квинси Промес. Футбол получился открытым, но другого в Самаре и не ждали. «Крылья Советов» не отказываются от своего стиля, вдобавок турнирная ситуация вынуждала команду Игоря Осинькина атаковать.

Самарцы смело прессинговали, поэтому у «Спартака» были проблемы с переходом на чужую половину поля. На первых минутах чудил Александр Максименко. Сначала конкурент Александра Селихова ошибся на выходе, а потом растерялся под давлением и подарил мяч сопернику в собственной штрафной. Красно-белые едва не пропустили быстрый гол. Возможно, неудачные действия Максименко в дебюте игры связаны с погодой: самарское поле накрыл такой туман, что чужого легко можно было принять за своего.

В составе «Крыльев Советов», конечно, особое внимание привлекал Сергей Пиняев. Один из главных талантов России теперь играет в статусе футболиста сборной страны, так что и спрос с него двойной. Поначалу Николай Рассказов при поддержке Зиньковского справлялся с левым вингером «КС», но ближе к перерыву Пиняев разыгрался. Если бы пасовал точнее в завершающей стадии атак, стал бы автором голевой передачи.

У «Спартака» самые острые моменты создавал не Николсон – Роман Зобнин. Дважды центрхав красно-белых был близок к голу, и в первом случае только сейв возвращающего себе место в основе Ивана Ломаева спас самарцев. Вообще, к перерыву команда Абаскаля проигрывала по ударам – 5:9, зато по попаданиям в створ получилась ничья 2:2. Но казалось, что «Крылья Советов» всё же ближе к голу.

После первого тайма Абаскаль поменял Зиньковского на Соболева. Удивило, что испанец снял экс-самарца, а не Николсона. Тренер вернул схему 4-4-2 с ромбом, то есть сделал акцент на центр поля, где «Спартак» создавал численное преимущество. Теперь пару форвардов поддерживал из глубины Промес. Тактическое решение Абаскаля не впервые в этом сезоне помогло команде перехватить преимущество – после перерыва игру контролировали красно-белые.

Соболев мог забить уже на третьей минуте, когда тремя касаниями разобрался в штрафной с Александром Солдатенковым (центральный защитник слишком просто для игрока сборной дал себя обыграть!), но Ломаев снова потащил. Потом у «Крыльев Советов» порвалось там, где тонко: игра на стандартах у своих ворот – слабая сторона команды Осинькина. После подачи углового Соболев, выиграв воздух, сделал скидку на дальнюю штангу, где экс-самарец Никита Чернов опередил Сергея Бабкина.

«Крылья Советов», пропустив гол, полезли вперёд, но Абаскаль вроде бы успокоил соперника заменами. Всё шло к тому, что «Спартак» забьёт второй на контратаках. Так и получилось, но гол Промеса был отменён из-за офсайда. А после этого случилось чудо – «Крылья Советов» положили два мяча за минуту! Сперва спартаковцы допустили коллективную ошибку в обороне, и у «Крыльев Советов» прошла красивая комбинация, которую завершил Александр Коваленко.

Начав с центра поля, «Спартак» тут же «привёз» себе второй гол. Точнее, это сделал неожиданно слабо вошедший в игру Литвинов. Пиняев перехватил его передачу и переиграл Максименко. Какой же красавец Сергей в свои 18! Жаль, не доиграл до конца: Осинькин убрал с поля Пиняева, увидев, что у юноши сводит ноги.

Очень увлекательной, яркой получилась игра в Самаре. Интереснее некоторых матчей ЧМ-2022. «Крылья Советов» со «Спартаком» подарили отличное зрелище, нанесли 31 удар на двоих (17:14 в пользу хозяев, в створ – 7:6). Действующий обладатель Кубка России потерпел первое поражение в этом турнире. Если в 6-м туре «Зенит» одолеет «Спартак», а «Крылья Советов» обыграют «Факел», то петербуржцы, москвичи и самарцы завершат групповой этап с одинаковым количеством очков.

В этом случае места команд определяются по следующим показателям: