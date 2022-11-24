Песьяков: сборная России легко бы вышла из группы на ЧМ. Штук 8 аргентинцам бы накидали

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал, за кого болеет на чемпионате мира 2022 года в Катаре, и о том, как могла бы выступить на мундиале российская команда.

«Кого поддерживаю в Катаре? На самом деле, интересно понаблюдать за Криштиану Роналду и Лионелем Месси, поддерживаю их. И, наверное, лёгкая есть симпатия к сборной Сербии. Всё-таки братишки.

Смогла бы сборная России хорошо выступить на чемпионате мира? Сложно сказать. Подготовка и состав были бы другими. Оставалось бы только верить и надеяться.

Вышли бы мы из группы на месте Польши? Легко вообще. Мы Саудовскую Аравию обыгрывали 5:0, а она победила Аргентину. Если говорить так, как в детстве шутили, наверное, штук восемь аргентинцам накидали бы. Шучу, конечно. Очень тяжело загадывать. Смотря в каком состоянии мы подошли бы. Здесь очень много мелочей. Но, зная наш тренерский штаб, какую подготовку мы проходим, думаю, шансы были бы велики», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыков за право выхода на чемпионат мира в Катаре, однако была отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. Польша смогла отобраться на мундиаль, где выступает в группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.

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