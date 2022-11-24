Мауро Икарди объявил о возобновлении отношений с Вандой Нарой
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, который в данный момент выступает за турецкий «Галатасарай» на правах аренды, вновь сошёлся с Вандой Нарой. Супружеская пара развелась около трёх месяцев назад, а сама Ванда была уволена с должности агента Мауро, которую занимала на протяжении нескольких лет.
«Она не была женщиной всей моей жизни — она и есть моя жизнь, ставшая женщиной. Даже у историй Диснея есть вторые сезоны», — написал Икарди на своей официальной странице в социальных сетях, прикрепив совместную фотографию с Нарой.
Причиной предыдущей размолвки были подозрения Икарди в измене Нары с аргентинским рэпером, у которого девушка снялась в одном из клипов.
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