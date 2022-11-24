Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мауро Икарди объявил о возобновлении отношений с Вандой Нарой

Мауро Икарди объявил о возобновлении отношений с Вандой Нарой
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, который в данный момент выступает за турецкий «Галатасарай» на правах аренды, вновь сошёлся с Вандой Нарой. Супружеская пара развелась около трёх месяцев назад, а сама Ванда была уволена с должности агента Мауро, которую занимала на протяжении нескольких лет.

«Она не была женщиной всей моей жизни — она и есть моя жизнь, ставшая женщиной. Даже у историй Диснея есть вторые сезоны», — написал Икарди на своей официальной странице в социальных сетях, прикрепив совместную фотографию с Нарой.

Причиной предыдущей размолвки были подозрения Икарди в измене Нары с аргентинским рэпером, у которого девушка снялась в одном из клипов.

Страдания фаворитов ЧМ продолжаются! Немцы скопировали Аргентину, Бельгия пережила стресс Страдания фаворитов ЧМ продолжаются! Немцы скопировали Аргентину, Бельгия пережила стресс

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022