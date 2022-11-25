Роналду достал из трусов и съел энергетическую добавку в штрафной Ганы в матче ЧМ

Португальских журналистов удивил эпизод во время стартового матча национальной сборной на чемпионате мира с Ганой. Издание A Bola опубликовало видео, на котором Криштиану Роналду прямо во время игры непосредственно на поле съедает энергетическую добавку.



Криштиану понадобилось подкрепиться, не покидая газон. В этот момент оператор продолжал держать в кадре звёздного португальца. Находившийся в штрафной ганцев Роналду, который в этот момент уже активно не участвовал в эпизоде, поскольку вратарь зафиксировал мяч, несколько секунд искал что-то в трусах, а затем прожевал на бегу и продолжил игру.

Напомним, 24 ноября сборная Португалии победила сборную Ганы со счётом 3:2. Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте и стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.