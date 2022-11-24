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Португалия — Гана — 3:2, судейский скандал в матче ЧМ-2022, арбитр поставил пенальти на Роналду, разбор Игоря Федотова

«Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча?
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
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Судьи тащат Роналду с первого же матча ЧМ?
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Португалец вошёл в историю, но без скандала не обошлось.

Сборная Португалии с большим трудом одержала первую победу на чемпионате мира в Катаре. Команда Фернанду Сантуша одолела Гану — 3:2. Впрочем, один эпизод встречи вызвал большой резонанс.

Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле

В это сложно поверить, но до 65-й минуты на табло стадиона горели нули. В середине второго тайма американский арбитр Исмаил Эльфат назначил пенальти в ворота сборной Ганы. Он увидел нарушение правил со стороны футболиста африканской команды после единоборства с Криштиану Роналду. Португалец упал на газон, а судья указал на «точку». Футболисты сборной Ганы пытались оспорить решение арбитра, но всё это было бесполезно.

Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод для «Чемпионата»:

– Судья придумал пенальти, никакого фола не было, а был угловой. Как можно не разобраться? Это беда. Как можно объяснить любителям футбола такой пенальти? Это и близко не нарушение, и это чемпионат мира! Судья захотел — и увидел фол. До этого не видел ничего, как били по ногам и фолили, а тут что-то причудилось. Может, решили, что на ЧМ должны играть только топ-сборные, без команд из Африки и Азии? Это просто невозможно объяснить.

Роналду после гола с пенальти

Роналду после гола с пенальти

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Как бы там ни было, американский судья оставил решение в силе, а Роналду вошёл в историю. Криштиану отметился точным ударом и стал первым футболистом, кому удалось забить на пяти чемпионатах мира. Кстати, именно после этого гола игра обеих команд заметно преобразилась, и они выдали огненную концовку с пятью голами в течение 25 минут. Но лучший матч чемпионата мира всё-таки оказался омрачён судейским скандалом.

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