«Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча?

Сборная Португалии с большим трудом одержала первую победу на чемпионате мира в Катаре. Команда Фернанду Сантуша одолела Гану — 3:2. Впрочем, один эпизод встречи вызвал большой резонанс.
В это сложно поверить, но до 65-й минуты на табло стадиона горели нули. В середине второго тайма американский арбитр Исмаил Эльфат назначил пенальти в ворота сборной Ганы. Он увидел нарушение правил со стороны футболиста африканской команды после единоборства с Криштиану Роналду. Португалец упал на газон, а судья указал на «точку». Футболисты сборной Ганы пытались оспорить решение арбитра, но всё это было бесполезно.
Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод для «Чемпионата»:
– Судья придумал пенальти, никакого фола не было, а был угловой. Как можно не разобраться? Это беда. Как можно объяснить любителям футбола такой пенальти? Это и близко не нарушение, и это чемпионат мира! Судья захотел — и увидел фол. До этого не видел ничего, как били по ногам и фолили, а тут что-то причудилось. Может, решили, что на ЧМ должны играть только топ-сборные, без команд из Африки и Азии? Это просто невозможно объяснить.
Роналду после гола с пенальти
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
Как бы там ни было, американский судья оставил решение в силе, а Роналду вошёл в историю. Криштиану отметился точным ударом и стал первым футболистом, кому удалось забить на пяти чемпионатах мира. Кстати, именно после этого гола игра обеих команд заметно преобразилась, и они выдали огненную концовку с пятью голами в течение 25 минут. Но лучший матч чемпионата мира всё-таки оказался омрачён судейским скандалом.
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