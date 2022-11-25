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Тите рассказал, сыграет ли получивший травму Неймар ещё на чемпионате мира

Тите рассказал, сыграет ли получивший травму Неймар ещё на чемпионате мира
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Главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа с Сербией (2:0) прокомментировал травму одного из лидеров «селесао» Неймара, из-за которой тот был заменён на 79-й минуте.

«Можно быть уверенным в том, что Неймар сыграет на чемпионате мира. Я в этом абсолютно убеждён. Он будет играть.

Как раз в отношении Неймара я хочу сделать одно важное замечание. Он остался на поле, несмотря на повреждение, когда чувствовал болевые ощущения в лодыжке, и помог нам забить два гола. Остался, потому что был нужен команде. И в случае с первым голом Неймар принял в атаке решающее участие», – приводит слова Тите Globo.

На 62-й минуте именно Неймар отдал на Винисиуса Жуниора, тот нанёс удар по воротам, Милинкович-Савич его парировал, но на подборе оказался Ришарлисон. Позже Ришарлисон эффектным ударом оформил дубль. А Неймар на 79-й минуте был заменён на Антони. Врач сборной Бразилии рассказал, что медицинский штаб планирует подождать одни-двое суток, после чего станет понятно, насколько серьёзна травма лодыжки Неймара.

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