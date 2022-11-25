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Капитан «Ростова» Глебов рассказал, за что его отчислили из академии «Локомотива»

Капитан «Ростова» Глебов рассказал, за что его отчислили из академии «Локомотива»
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Опорный полузащитник и капитан «Ростова», игрок сборной России Данил Глебов рассказал, как в 16 лет после академии «Локомотива» оказался в «Анжи».

«Других вариантов не было. Я провёл год в академии «Локомотива», но меня решили отчислить. За что? Прогуливал учёбу. Сейчас немного стыдно. Лучше бы учился. А тогда – совсем молодой, ветер в голове.

Мне сделали одно предупреждение, второе, третье. Четвёртое стало последним. Сказали: можешь и дальше у нас заниматься футболом, но жить в интернате больше не будешь, снимай квартиру сам. Таких возможностей у меня не было. Мама – учитель английского – тогда была беременна. Лишних денег не было. И тут появился вариант с Махачкалой», – приводит слова Глебова Sport24.

23-летний Глебов родом из Томска, где и делал первые шаги в карьере. Из «Томи» он в 2015 году пришёл в систему подготовки молодых футболистов «Локомотива», а в январе 2017-го продолжил свой путь в «Анжи». Игроком «Ростова» Данил стал в январе 2019 года. В текущем сезоне провёл за клуб 22 матча и забил четыре гола.

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