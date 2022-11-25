Вагнер Лав предположил, с кем сборная Бразилии сыграет в финале ЧМ-2022

Бывший нападающий московского ЦСКА и национальной сборной Бразилии Вагнер Лав прокомментировал старт «селесао» на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Он считает, что бразильцы дойдут до финала турнира, где их соперником станет сборная Франции.
«Ришарлисон сделал то, что от него ожидали. Два гола в дебютном матче – это очень хороший старт! Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция. Мы встретимся в решающем матче против Франции», – приводит слова Вагнера Metaratings.
Вечером 24 ноября сборная Бразилии под руководством Тите успешно стартовала на мундиале с победы над сербами благодаря дублю Ришарлисона. На 62-й минуте он добил мяч в сетку после удара Винисиуса Жуниора и сейва Вани Милинковича-Савича, а на 73-й отметился эффектным голом ножницами после передачи того же Винисиуса.
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