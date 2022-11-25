Аллер успешно перенёс вторую операцию

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер объявил, что ему была успешно сделана ещё одна операция.



«Операция номер два прошла успешно! Большое спасибо медицинскому персоналу за ежедневную помощь. Не терпится начать восстановление», — написал Аллер в своём «твиттере».



В летнее трансферное окно 28-летний ивуариец перешёл в «Боруссию» из «Аякса» за € 35 млн. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция.



Ранее Аллер выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Айнтрахт», «Утрехт» и ряд других клубов.



В сезоне-2021/2022 форвард принял участие в 43 играх за «Аякс», забил 34 гола и отдал девять результативных передач.

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