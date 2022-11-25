Аллер успешно перенёс вторую операцию
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер объявил, что ему была успешно сделана ещё одна операция.
«Операция номер два прошла успешно! Большое спасибо медицинскому персоналу за ежедневную помощь. Не терпится начать восстановление», — написал Аллер в своём «твиттере».
В летнее трансферное окно 28-летний ивуариец перешёл в «Боруссию» из «Аякса» за € 35 млн. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция.
Ранее Аллер выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Айнтрахт», «Утрехт» и ряд других клубов.
В сезоне-2021/2022 форвард принял участие в 43 играх за «Аякс», забил 34 гола и отдал девять результативных передач.
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