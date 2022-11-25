Футболист «Спартака» Хлусевич: Сычевой молодец, прогрессирует. Ещё в Крыму много забивал

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.



«Он ещё в Крыму много забивал. Молодец, прогрессирует. Поехал в «Иртыш», оттуда в «Оренбург». За них забивал ещё в Первой лиге. Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ – он или Промес? Надеюсь, что Квинси. Сделает своё дело. Это в интересах нашей команды», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сычевой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 15 матчей, в которых забил 14 мячей и отметился одной результативной передачей. В матчах Кубка России форвард «Оренбурга» выходил на поле три раза и забил три гола. Нападающий «Спартака» Квинси Промес в матчах этого сезона РПЛ также отличился 14 раз.

Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»: