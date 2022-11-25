Дмитрий Булыкин: рекорд Роналду на ЧМ — хороший раздражитель для будущего поколения

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд во встрече 1-го тура группового этапа с Ганой (3:2).



«Конечно, Роналду великий. Стал первым, кто забивал на пяти чемпионатах мира подряд, — это солидный и серьёзный рекорд. Думаю, для будущего поколения такой рекорд будет хорошим раздражителем. Мало кто сможет побить данный рекорд», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее нападающий отличался забитыми мячами на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Отметим, что сейчас Роналду находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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