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Дмитрий Булыкин: рекорд Роналду на ЧМ — хороший раздражитель для будущего поколения

Дмитрий Булыкин: рекорд Роналду на ЧМ — хороший раздражитель для будущего поколения
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд во встрече 1-го тура группового этапа с Ганой (3:2).

«Конечно, Роналду великий. Стал первым, кто забивал на пяти чемпионатах мира подряд, — это солидный и серьёзный рекорд. Думаю, для будущего поколения такой рекорд будет хорошим раздражителем. Мало кто сможет побить данный рекорд», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее нападающий отличался забитыми мячами на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Отметим, что сейчас Роналду находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле

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